Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone a inceput puternic campania electorala! Candidatul la Primaria Generala a postat recent pe Facebook un clip filmat prin parcurile din București, iar imaginile sunt dezolante. Cristian Popescu Piedone a postat un clip pe Facebook intitulat „Scrisoarea Bucureștiului uitat, plictisit…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 2 martie, pentru Euronews Romania, ca PSD și PNL vor decide cat de curand un candidat comun pentru Primaria Capitalei.El a repetat ideea ca prim-vicepreședintele social democrat Gabriela Firea este deocamdata candidatul partidului, dar…

- Creșterea spectaculoasa in sondaje și reacția bucureștenilor cu privire la dosarul ANI schimba perspectivele alegerilor. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, devine tot mai aproape de a ocupa funcția de primar general al Capitalei, conform ultimului sondaj realizat in randul alegatorilor.…

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- Candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca a trimis liderului PSD, Marcel Ciolacu si presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, o scrisoare privind o alianta cu PUSL pentru Bucuresti. „Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal,…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat duminica seara ca le-a cerut partidelor din coaliție sa formeze o alianța din care sa faca parte și PUSL, pentru Primaria București, transmite Agerpres.„Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal, a trimis domului presedinte Ciuca si…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Cristian Popescu Piedone face un anunț-șoc! Vrea sa candideze la Primaria Capitalei din partea PSD Aflat la conferința prilejuita de alegerile pentru funcția de președinte PUSL Sector 6, Cristian Popescu Piedone a anunțat ca iși dorește sa intre in alianța cu PSD pentru cursa desemnarii Primarului…