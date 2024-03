Lovitura de biliard a lui Iohannis

Fostul premier Adrian Năstase scrie ironic pe blogul său că Iohannis reușește să aibă și el, în sfârșit, după 10 ani, un proiect național. ”Iohannis a intrat in criza de timp. Mai are putin pana isi incheie cel de-al doilea mandat. Ce va face in continuare? Sa reia operatiuni de real estate prin meditatii? A depasit nivelul asta,… [citeste mai departe]