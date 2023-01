Operatorul american de comunicaţii T-Mobile investighează compromiterea datelor a 37 de milioane de conturi ale clienţilor Este al doilea atac cibernetic major in mai putin de doi ani ampotriva T-Mobile si vine la cateva luni dupa ce operatorul a fost de acord sa-si imbunatateasca securitatea datelor pentru a solutiona un litigiu legat de un incident din 2021, care a compromis informatii despre aproximativ 76,6 milioane de oameni. T-Mobile a identificat activitatea rau intentionata pe 5 ianuarie si a eliminat-o intr-o zi, a spus compania, adaugand ca nu au fost expuse date sensibile, cum ar fi informatiile financiare. Cu toate acestea, T-Mobile a adaugat ca datele de baza ale clientilor – cum ar fi numele, adresa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul american de comunicatii T-Mobile investigheaza compromiterea datelor a 37 de milioane de conturi ale clientilor prepaid si postpaid si a sugerat ca va inregistra costuri semnificative legate de acest incident, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Operatorul american de telefonie mobila T-Mobile a anunțat, joi, ca a fost victima unui atac informatic care a afectat datele a 37 de milioane de clienți. Compania și-a dat seama pe 5 ianuarie ca un „actor rau intenționat” reușise sa se infiltreze in sistemul sau informatic și sustragea informații fara…

- ​​Blue Air Aviation SA a pierdut procesul cu ANPC, prin care compania aeriana cerea anularea procesului verbal de contravenție din iulie 2022, pentru suma de 2 milioane de euro. Decizia nu este definitiva, insa nu se știe daca mai are cine s-o conteste. In decembrie, statul roman a preluat 75% din compania…

- Judecatorul Juan Merchan de la tribunalul penal din Manhattan a impus sentinta dupa ce luna trecuta juratii au gasit vinovati doi afiliati ai Trump Organization pentru 17 acuzatii penale. Merchan l-a condamnat marti pe Allen Weisselberg, care a lucrat pentru familia Trump timp de o jumatate de secol…

- Decizia judecatoarei americane de district Beth Bloom din Miami vine in urma deciziei ei din martie ca utilizarea terminalului portului de croaziera Havana a constituit trafic de proprietati confiscate detinute de reclamant, Havana Docks Corp, inregistrata in Delaware. ”Se pronunta hotararea in favoarea…

- Compania plati o penalizare record de 275 de milioane de dolari pentru incalcarea legii privind confidentialitatea copiilor si va adopta setari de confidentialitate implicite puternice pentru tineri. Epic Games va plati, de asemenea, 245 de milioane de dolari pentru a rambursa banii consumatorilor pacaliti…

- Compania de stat ROMARM controleaza 15 companii producatoare de arme si munitii, de la praf de pusca si transportoare blindate pana la obuze de infanterie si rachete dirijate. In cele noua luni de cand Rusia a invadat vecina Ucraina, cifra de afaceri a ROMARM a crescut de sase ori fata de 131,6 milioane…

- Spotify a anuntat ca a ajuns la 195 de milioane de utilizatori platitori, dupa ce numarul acestora a crescut cu 7 milioane in ultimul trimestru. Compania estimase anterior ca va creste cu doar 1 milion de utilizatori. Acum, oficialii companii spun ca se asteapta ca numarul celor care platesc pentru…