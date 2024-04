Samsung implementează Galaxy AI pe alte peste 100 de milioane de telefoane Asa cum a promis in urma cu cateva luni, cand a lansat noua serie Galaxy S24, producatorul coreean a demarat procesul prin care noile sale instrumente de inteligenta artificiala sunt implementate si pe alte modele. Concret, Samsung aduce acum solutiile de AI pe seria Galaxy S23 (inclusiv S23 FE), Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, si seria de tablete Galaxy Tab S9. Cand procesul de implementare va fi incheiat, instrumentele de AI ale companiei vor ajunge la alte 100 de milioane de utilizatori, conform reprezentantilor Samsung. Compania nu spune deocamdata daca aceste instrumente de inteligenta artificiala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a inceput sa integreze solutiile de inteligenta artificiala de sub egida Galaxy AI pe unele din smartphone-urile de top lansate anul trecut, smartphone-uri care insumeaza mai bine de 100 de milioane de utilizatori, conform news.ro. Asa cum a promis in urma cu cateva luni, cand a lansat noua…

- Apple nu va organiza un eveniment dedicat lansarii noilor sale produse in primavara acestui an, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Spre deosebire de evenimentul din toamna, care n-a lipsit din niciun an de la primul iPhone, Apple nu organizeaza un eveniment de lansare in fiecare primavara,…

- Afirmatia sefului Apple a venit in cea mai recenta conferinta cu investitorii, la putin timp dupa s-a aflat ca producatorul iPhone-ului a renuntat sa mai dezvolte tehnologii pentru masinile autonome. Ceea ce spune Tim Cook are doua roluri. Pe de o parte, le transmite investitorilor ca banii lor sunt…

- Transfagarașanul se modernizeaza! Directorul CNAIR , Cristian Pistol, a anunțat ca a fost semnat contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea Transfagarașanului ! Am semnat…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș a demarat, in data de 7 februarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 10.275.000 de lei (aproximativ 2 milioane de euro), fara TVA, pentru achiziționarea unui sistem automat de prelucrare probe microbiologice in cadrul obiectivului de investiție "Reducerea…

- Gigantul japonez al jocurilor video a declarat ca acum se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati ale PS5 in anul fiscal care se incheie in martie, in scadere fata de previziunile anterioare de 25 de milioane de unitati. Reducerea perspectivelor vine dupa ce Sony a inregistrat venituri trimestriale…

- Compania rusa de soft Hardberry-Rusfaktor a proiectat rețeaua neuronala de inteligența artificiala „Naka”, care permite dronelor sa identifice și sa localizeze automat obiectele. Software-ul „Naka” poate funcționa pe toate tipurile de drone și identifica automat tipurile de echipamente inamice.

- Angajatul a crezut ca raspunde unei solicitari a sefului sau in timpul unei videoconferinte cu alti angajati, dar compania sa a pierdut 25 de milioane de dolari americani. Dupa cum relateaza televiziunea RTHK, de fapt, in afara de nefericitul protagonist, participantii la intalnirea virtuala fusesera…