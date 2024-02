Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de giganți din domeniul digital s-au angajat vineri sa combata conținutul generat de inteligența artificiala menit sa induca in eroare alegatorii inainte de marile scrutine din intreaga lume din 2024, potrivit AFP.

- Compania Google a promis ca va aloca 25 de milioane de euro pentru a ajuta oamenii din Europa sa invețe sa foloseasca inteligența artificiala (AI), scrie Reuters. Anunțand luni finanțarea, gigantul tehnologic a declarat ca a deschis cererile pentru intreprinderile sociale și organizațiile non-profit…

- Gigantul tech Google a anunțat luni ca lanseaza „AI Opportunity Initiative for Europe”, un nou proiect prin care vrea sa ofere suport startup-urilor și oamenilor din țarile europene pentru a invața sa utilizeze inteligența artificiala.

- Un model de inteligența artificiala, dezvoltat de o echipa internaționala de cercetatori, a demonstrat capacitatea de a prezice evenimente viitoare din viața oamenilor, inclusiv momentul morții lor.

- Utilizatorii nu se vor mai adapta la smartphone-uri, ci invers, dispozitivele la utilizatori. In urmatorii trei ani, din 2024 pana in 2027, vor fi lansate pe piața peste 1 miliard de smartphone-uri cu inteligența artificiala generativa de tip ChatGpt.Sunt previziunile companiei de analiza…

- Corporația RAND – un think tank internațional proeminent care a fost recent legat de o rețea de influența in creștere susținuta de miliardari din domeniul tehnologiei – a jucat un rol-cheie in redactarea noului ordin executiv al președintelui Joe Biden privind inteligența artificiala. Dispozițiile avansate…

- Grupul E.ON adauga un angajat digital special in forța de munca: inteligența artificiala „E.ON GPT", care va sprijini implementarea tranziției energetice. Intr-un mediu intern care respecta regulile companiei privind protecția datelor, IT și securitate cibernetica, toți cei 74.000 de angajați E.ON pot…

- Organizația din spatele ChatGPT, OpenAI, s-a aliat cu fostul director al Google, Eric Schmidt, și a lansat un program de granturi in valoare totala de 10 milioane de dolari, pentru cercetatori, studenți și laboratoare academice și non-profit, care fac cercetare in inteligența artificiala.