OpenAI lansează Sora: Inteligența artificială Text-to-Video revoluționară OpenAI a prezentat recent noul sau model de inteligența artificiala text-to-video denumit „Sora". Potrivit declarațiilor companiei, Sora este capabil sa creeze scene realiste și pline de imaginație pe baza instrucțiunilor scrise, oferind utilizatorilor posibilitatea de a genera videoclipuri fotorealiste de pana la un minut in durata. Conform postarii introductive de pe blogul OpenAI, Sora poate … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare fara precedent in industria tehnologica și de divertisment, OpenAI a intrat pe scena producției video cu lansarea lui „Sora”, un model de inteligența artificiala capabil sa creeze videoclipuri de o realitate uimitoare. The post VIDEO CU INTELIGENȚA ARTIFICIALA Inteligenta artificiala…

- Comisia Europeana verifica daca investitia facuta de Microsoft in OpenAI ar putea fi examinata in temeiul Regulamentului UE privind concentrarile economice, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.Totodata, Comisia Europeana a lansat, marti, doua cereri de contributii cu privire la concurenta…

- Alimentate de noile Intel® Core™ Ultra și de procesoarele refacute din seria HX de a 14-a generație In contextul in care tehnologia inteligenței artificiale a luat cu asalt lumea, binecunoscuta companie MSI a luat-o la pas prin profesionalismul sau in ceea ce privește estetica luxoasa, performanța extrema…

- Poate ca inteligența artificiala este o dezamagire pentru foarte multe persoane. Poate ca revoluția va lua ceva timp. Mulți economiști considera ca inteligența artificiala generativa (AI) se pregatește sa transforme economia globala. Un studiu publicat anul trecut de Ege Erdil și Tamay Besiroglu de…

- Grupul E.ON adauga un angajat digital special in forța de munca: inteligența artificiala „E.ON GPT", care va sprijini implementarea tranziției energetice. Intr-un mediu intern care respecta regulile companiei privind protecția datelor, IT și securitate cibernetica, toți cei 74.000 de angajați E.ON pot…

- Grupul german Axel Springer, care publica tabloidul Bild, a anuntat miercuri ca s-a asociat cu OpenAI, compania californiana care a creat ChatGPT, care il va plati pentru a furniza continuturi ale grupului media ca raspuns la intrebarile utilizatorilor, informeaza AFP și Agerpres.Conform termenilor…

- Musk a facut anuntul intr-o postare pe X, fara a mai dezvalui detalii despre lansare. Luna trecuta, el a spus ca, de indata ce Grok va iesi din testarea beta timpurie, va deveni disponibil pentru abonati. Pe masura ce mai multi agenti de publicitate se indeparteaza de platforma de microblogging, miliardarul…

- Meta și IBM lanseaza in colaborare cu alți peste 50 de cercetatori și fondatori de la companii ca AMD, Intel sau Anyscale, co-fondata de IT-istul romano-american Ion Stoica, „AI Alliance”, alianța pentru inteligența artificiala, scrie hotnews.ro .