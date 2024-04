Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase: Inteligenţa artificială poate avea un impact similar cu cel al tipografiilor, electricităţii şi computerelor In scrisoarea sa, Dimon a ales AI ca prim subiect in actualizarea sa privind problemele cu care se confrunta cea mai mare banca din SUA in functie de active – inaintea riscurilor geopolitice, achizitiilor recente si chestiunilor de reglementare. ”Desi nu stim efectul complet sau ritmul precis cu care AI ne va schimba afacerea – sau cum va afecta societatea in general – suntem complet convinsi ca efectele vor fi extraordinare”, a spus Dimon. Impactul va fi, ”posibil, la fel de transformator ca unele dintre inventiile tehnologice majore din ultimele cateva sute de ani: ganditi-va la tiparnita, la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

