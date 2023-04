Stiri pe aceeasi tema

- Compania a alocat pentru revizie aproximativ 400 de milioane de lei, reprezentand costuri de mentenanța și investiții. OMV Petrom anunța inceperea lucrarilor de revizie generala a rafinariei Petrobrazi. Revizia se va derula pe parcursul a șase saptamani, perioada in care activitatea rafinariei va fi…

- Petrom a lansat CarHome, o aplicație mobila care ii ajuta pe șoferi sa controleze cheltuielile legate de deținerea unui autovehicul personal și totodata sa-i puna in ordine necesitațile de indeplinire a unor obligații legale aferente, arata compania intr-un comunicat Aplicația ofera funcționalitați…

- ”In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a aprobat: numirea urmatorilor membri ai directoratului pentru un nou mandat de patru ani, incepand cu 17 aprilie 2023 si pana la 16 aprilie 2027: Christina Campbell Verchere – director general executiv si presedinte al directoratului,…

- O fabrica de tractoare care va crea 600 de locuri de munca ar urma sa fie construita in localitatea aradeana Ghioroc, investitie austriaca de 400 de milioane de euro, primarul comunei afirmand ca documentatiile in vedere emiterii autorizatiei de construire sunt in lucru.Investitia a fost anuntata…

- Compania rusa Gazprom a anunțat ca va livra miercuri 35,3 milioane de metri cubi (mcm) de gaze catre Europa prin Ucraina, cel mai mare nivel de dupa 16 ianuarie, cand fluxurile au fost de 35,4 mcm.

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realiza anul trecut un profit net de 10,3 miliarde lei (peste 2 miliarde euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realiza anul trecut un profit net de 10,3 miliarde lei (peste 2 miliarde euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- Veniturile din vanzari au fost mai mari cu 136% fata de 2021, in suma de 61,34 miliarde lei, de la 26,01 miliarde lei in 2021. Numarul de angajati al grupului OMV Petrom a scazut cu 3%, la 7.742 salariati. In 2022, impozitele directe si contributiile specifice industriei au crescut de aproape 4 ori…