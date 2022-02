Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat, vineri, extinderea utilizarii unei doze reduse de vaccin Covid-19 de la Pfizer, la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, informeaza Reuters. Recomandarea vine dupa ce Grupul Consultativ Strategic de Experti (SAGE) in domeniul imunizarii a avut…

- Lupta impotriva pandemiei covid-19 cu doze ”booster” nu este o strategie viabila, au avertizat, marti, experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) – care au cerut vaccinuri capabile sa previna transmiterea noului coronavirus, relateaza AFP, citata de News.ro “O strategie a vaccinarii…

- Peste 50% dintre europeni ar putea sa se infecteze cu varianta Omicron a noului coronavirus in urmatoarele sase-opt saptamani, a anuntat, marti, directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Europa a raportat peste 7 milioane de cazuri noi de COVID-19 in prima saptamana a anului…

- Un val de infectari cu varianta Omicron a coronavirusului ar putea face a Israelul sa ajunga la imunitate in masa, a afirmat, duminica, un inalt oficial din Ministerul israelian al Sanatatii, potrivit Reuters. Aparitia variantei Omicron a dus la un val de cazuri de covid-19 in intreaga lume, in perioada…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire la…

- Nu a fost inregistrat inca niciun deces asociat noii variante a coronavirusului, tulpina Omicron, depistata prima data in Africa de Sud, este declarația unui purtator de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații, la conferința saptamanala de la Geneva. Conform AFP, Christian Lindmeier, purtator de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, sambata, in ședința, in contextul avertizarilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) privind noua varianta africana de coronavirus, dar și masurile dure cerute de Comisia Europeana statelor membre pentru a preveni imbolnavirile cu aceasta. …

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…