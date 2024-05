Scade rata șomajului în România. Avem mai mulți șomeri bărbați decât femei Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2024. ”Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie […] The post Scade rata șomajului in Romania. Avem mai mulți șomeri barbați decat femei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna februarie 2024, potrivit INS. Rata șomajului la barbați a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decat la femei. Numarul somerilor (in varsta de 15-74…

- Infiltrarea printre refugiații ucraineni, penetrarea instituțiilor și a rețelelor de comunicații, culegerea de informații despre sprijinul pentru Ucraina sunt doar cateva dintre „ocupațiile“ serviciilor de spionaj rus in Romania. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a prezentat raportul pe activitate…

- Rata șomajului e in creștere. In trimestrul IV 2023, populația activa a Romaniei era de 8,163 milioane persoane, din care 7,688 milioane persoane erau ocupate și 475.500 persoane erau șomeri, arata datele Institutului Național de Statistica ( INS ). ”In trimestrul IV 2023, rata de ocupare a populației…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca tranșarea chestiunii Schengen intr-un Consiliu JAI ar fi marea capcana pe care o poate pregati Romania. Tudose arata ca in cazul in care Austria ar bloca Romania in Consiliul JAI, atunci i-am putea da in judecata și s-ar putea impune poprire pe activele…

- Rata somajului in luna ianuarie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,7%, in creștere cu 0,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna decembrie 2023, potrivit INS. Rata șomajului la barbați a fost cu 1,3 puncte procentuale mai mare decat la femei. Pe sexe, rata somajului la barbați…