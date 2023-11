Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit duminica, 12 noiembrie, despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, in timpul unui interviu acordat postului american de televiziune NBC, scrie agenția AFP, preluata de Agerpres.Netanyahu a fost intrebat…

- Israelul a recunoscut ca a lovit vineri in orasul Gaza o ambulanta despre care spune ca transporta militanti, dar despre care autoritatile sanitare din enclava controlata de Hamas au spus ca evacua raniti din nordul asediat catre sudul teritoriului. Atacul a avut loc in fata spitalului Al-Shifa din…

- Reducerea serviciilor umanitare oferite in Fașia Gaza de catre Agenția Națiunilor Unite de sprijin si lucrari pentru refugiatii palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) ar marca sfarșitul "colacului de salvare" pentru civilii aflați in dificultate in enclava asediata, a transmis miercuri agenția,…

- Un reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a descris joi, 19 octombrie, criza umanitara din Fașia Gaza ca fiind "ingrozitoare" și "catastrofala", relateaza Sky News.Familiile au ajuns sa bea apa de mare, ceea ce le expune inclusiv la riscul "de moarte pentru copii", a declarat…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit tinte „teroriste” ale Hezbollah in Liban in noaptea de luni spre marti, transmite AFP. „Armata israeliana loveste tinte militare ale organizatiei teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez”, au spus fortele armate israeliene intr-un comunicat de presa. De la inceputul…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit tinte „teroriste” ale Hezbollah in Liban in noaptea de luni spre marti, transmite AFP. „Armata israeliana loveste tinte militare ale organizatiei teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez”, au spus fortele armate israeliene intr-un comunicat de presa. De la inceputul…

- Armata britanica trimite nave de razboi, avioane de supraveghere și o companie de pușcași marini regali in estul Mediteranei, unde se vor alatura unui grup de atac al marinei americane trimis pentru a impiedica agravarea razboiului dintre Israel și Hamas și extinderea acestuia intr-un conflict mai amplu,…

- Israel a refuzat o cerere palestiniana de a permite alimente și provizii medicale in Gaza, a declarat un oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP)."Am cerut de urgența ca alimentele și proviziile medicale sa fie permise in Fașia Gaza, dar Israel a refuzat," a spus Hussein Al Sheikh.…