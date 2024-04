Mărturiile unor români din Israel. „Frica a fost mai mare” Dragos Nelersa, un roman stabilit in Israel, a declarat, duminica dimineata, ca nu se astepta la atacul Iranului, dar a aratat ca increderea israelienilor in armata este foarte mare. „A fost o noapte dificila, am stat cu emotii. Acum nu se mai trage, sa speram ca lucrurile vor intra pe cale diplomatica. Locuim la 30 km sud de Tel Aviv. Populatia este pregatita, pentru cele mai grele si groaznice scenarii. Avem mare incredere in sistemul de aparare, in armata, speram ca lucrurile nu vor degenera mai mult. Exista o aplicatie a apararii civile, care ne spune cand se trage, unde sa intram, sunt adaposturi,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

