- Oamenii de stiinta au dezvoltat un ochi artificial care ar putea oferi robotilor umanoizi capacitatea de a „vedea" si ar putea functiona ca ochi bionic pentru persoanele cu deficiente de vedere. O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie din Hong Kong au conceput ElectroChemical…

- Cercetatorii explica faptul ca, in general, inserarea celulelor umane in tesuturile animale reprezinta o provocare dar, cu ajutorul unor celule stem modificate, au reusit sa creasca gradul de integrare. Cercetatorii au publicat pe 13 mai in revista Science Advances ca celulele stem umane se pot dezvolta…

- Oamenii de știința chinezi au creat un prototip de motor care funcționeaza cu plasma atmosferica. Potrivit dezvoltatorilor, aceasta abordare va reduce emisiile de gaze cu efect de sera și dependența de combustibilii fosili. O echipa de cercetatori de la Institutul de științe tehnologice de la Universitatea…

- Washington, 21 apr /Agerpres/ - Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca o cometa numita 2I/Borisov - unul dintre cele doar doua corpuri interstelare detectate vreodata traversand sistemul nostru solar - este surprinzator de diferita din punct de vedere al compozitiei de cometele din vecinatatea…

- O substanta care ar putea distruge celulele tumorale a fost descoperita in salcie, realizare ce creste sperantele pentru gasirea unui nou tratament impotriva cancerului la copii, relateaza Press Association. Descoperirea vine la peste un secol dupa ce aspirina a fost descoperita in salcie, oamenii…

- Oamenii de stiinta estimeaza ca au descoperit o supernova mai stralucitoare si mai plina de energie decat oricare alta inregistrata anterior, relateaza Press Association. O supernova este explozia catastrofala a unei stele masive, aflata la capatul vietii (cand nu mai dispune de combustibil pentru a…

- O echipa interdisciplinara de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, formata din cinci specialisti de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Facultatea de Stiinte si Mediu si Facultatea de Medicina si Farmacie, a creat un dezinfectant cu peste 70% alcool, care contine si substante…