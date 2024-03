Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta chinezi, impreuna cu omologi din alte state, au dezvoltat un nou tip de „frunza artificiala” - o pelicula fotoactiva cu metal lichid. Aceasta valorifica energia solara pentru a produce hidrogen prin descompunerea directa a apei, deschizand calea pentru o productie la scara larga a…

- Oamenii de stiinta din China si Statele Unite au descoperit o noua gena care poate creste semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta o afectiune maligna mieloida, cum ar fi leucemia, informeaza Xinhua, preluata de Agerpres. Tumorile maligne mieloide apar atunci cand maduva osoasa nu poate produce…

- In lumina cercetarilor efectuate de oamenii de știința din Novosibirsk, se deschide o noua fațeta in lupta impotriva coronavirusului. Echipa de cercetatori susține ca lichenul comun ar putea fi cheia pentru a invinge acest virus. Lichenul din Taiga este cunoscut de mult timp pentru proprietațile sale…

- Cercetatorii chinezi au dezvoltat o strategie de rotatie pe peretele vasului de sange pentru milirobotii magnetici si fara fir sa se deplaseze in amonte in interiorul acestuia, potrivit unui studiu publicat in revista IEEE Xplore, informeaza agentia de presa Xinhua, conform Agerpres.