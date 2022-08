O vacă a fost scoasă cu elicopterul dintr-o baltă Potrivit publicației germane germane Merkur, dar și portalului de știri agrarheute.com, zilele trecute, in zona Seekar din districtul Bad Tolz-Wolfratshausen, landul Bavaria, Germania, o vaca gestanta a fost scoasa cu un elicopter dintr-o balta, unde cazuse. Vaca s-a chinuit sa iasa singura, dar balta e adanca și a fost imposibil sa reușeasca. Proprietarul vacii a incercat, intai, singur, sa-și salveze vita. Dar fara sorți de izbanda. Așa ca, a chemat pompierii din orașul german Lenggries, dar și o echipa de salvamontiști. Aceștia au folosit un ham special de salvare a animalelor și un elicopter.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

