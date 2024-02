O rețea uriașă care vindea arme 3D contrafăcute a fost destructurată Paisprezece persoane suspectate de apartenenta la o vasta retea care fabrica si vindea arme create cu ajutorul imprimantelor 3D, precum si clienti, au fost arestate la sfarsitul lunii ianuarie in Franta si Belgia, a anuntat luni Parchetul din Marsilia (sud-estul Frantei), potrivit AFP, noteaza Agerpres. In urma unei anchete desfasurate de un an de Divizia cyber a Jandarmeriei nationale franceze, anchetatorii – in cursul perchezitiilor efectuate la sfarsitul lunii ianuarie in regiunile Provence-Alpes-Cote d’Azur (sud-est), Ile-de-France (regiunea pariziana), Grad-Est (nord-est) si Midi-Pyrenees… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

