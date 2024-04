Cu ajutorul laserului, arheologii au descoperit ruinele unei așezări antice unice O așezare antica uimitoare a fost descoperita in Cap d'Erqui, in regiunea Cote d'Armor din Franța. Satul, format din aproximativ douazeci de colibe rotunde amplasate in jurul unei piețe centrale, ar fi putut fi locuita de o comunitate galica intre secolele VIII și V i.Hr. Galii, un popor celtic, pe teritoriul Franței de astazi, precum și in parți din vestul Germaniei, nordul Italiei și Belgia Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

