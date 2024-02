O vastă rețea de fabricare a armelor cu imprimante 3D, dezmembrată în Franța și Belgia Paisprezece persoane suspectate de apartenenta la o vasta retea care fabrica si vindea arme create cu ajutorul imprimantelor 3D, precum si clienti, au fost arestate la sfarsitul lunii ianuarie in Franta si Belgia, a anuntat Parchetul din Marsilia (sud-estul Frantei), potrivit AFP. In urma unei anchete desfasurate de un an de Divizia cyber a Jandarmeriei […] The post O vasta rețea de fabricare a armelor cu imprimante 3D, dezmembrata in Franța și Belgia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Paisprezece persoane care ar face parte dintr-o retea care fabrica si vindea arme create cu ajutorul imprimantelor 3D, precum si clienti, au fost arestate in Franta si Belgia, a anuntat luni Parchetul din Marsilia.

