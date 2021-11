Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul sportiv Decathlon a scos de la vanzare canoele in nordul Frantei, pentru a opri migrantii sa le foloseasca pentru a traversa Canalul Manecii spre Marea Britanie. Compania spune ca barcile au fost retrase din magazinele din Calais, precum si Grande-Synthe, care este in apropiere de Dunkerque.…

- Europa a raportat in saptamana 8-14 noiembrie o crestere cu 5% a numarului de decese asociate coronavirusului, in timp ce in restul continentelor numarul mortilor s-a mentinut stabil sau a scazut, releva cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de EFE. La…

- Sunt 41 de ani de cand la Gura Humorului se desfașoara Festivalul Internațional de Film, Diaporama și Fotografie „Toamna la Voroneț” – un eveniment care beneficiaza de parteneriatul media Radio Romania Iași. Este un festival care privește atat prezentul celei de a șaptea arte cat și aspecte din trecutul…

- Alte 1553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 23 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Rusia, 3-Germania, 3-Italia, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Franța, 2-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Cipru,1-Marea Britanie, transmite Noi.md…

- Romania a avertizat NATO despre Crimeea, susține un specialist militar rus. Un expert de la Moscova afirma ca serviciile secrete din Romania sunt foarte bune și ca au transmis informații – cheie celor din Occident. Un asemenea avertisment s-ar fi transmis inclusiv la momentul cand Rusia a ocupat peninsula…

- Alte 787 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 682 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 19 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3 - Marea Britanie, 3 - SUA, 3 - Ucraina, 2 - Bulgaria, 2 - Romania, 2 - Turcia,…

- Alte 322 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 274 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Marea Britanie, 1-Germania, 1-Rusia, 1-Turcia, 1-Ucraina. {{544798}}Numarul total…