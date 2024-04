Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a arestat un asistent al unui membru al Parlamentului European din partea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), suspect intr-un „caz deosebit de grav” de spionaj in favoarea Chinei, a anuntat marti biroul procurorului federal, relateaza Reuters, citata de News.ro.Jian…

- Politia germana a arestat un angajat al unui politician membru al Alternativei pentru Germania (AfD) in orasul Dresda, pentru presupus spionaj in favoarea Chinei, au relatat marti posturile ARD, RBB si SWR, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Angajatul, identificat drept Jian G.

- Unsprezece persoane au fost ranite dupa ce un vas bulgaresc de croaziera s-a lovit, in cursul nopții de vineri spre sambata, intr-un zid de beton. Accidentul s-a petrecut intr-o ecluza de pe Dunare, in nordul Austriei, a anunțat sambata poliția locala. Conform Reuters, aproximativ 160 de pasageri se…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire i-a indemnat pe europeni investeasca banii necesari pentru a egala competitivitatea chinezilor. ”Europa trebuie sa se trezeasca in fata concurentei industriale a Chinei. Daca nu reactionam, suntem morti!”, a declarat Bruno Le Maire in fata unei audiente…

- Israelul a demarat un atac puternic, miercuri dimineața, in Liban, drept raspuns la agresiunea libaneza. Mai exact, un oraș israelian a fost atacat cu rachete, in aceeași zi, din Liban. Așadar, avioanele de lupta israeliene au lansat miercuri „un val extins de atacuri” in Liban, dupa cum au anunțat…

- Poliția din Spania are acum competența de a aresta persoanele care-și lasa animalele de companie nesupravegheate, conform unei noi legi privind bunastarea animalelor, intrata in vigoare saptamana trecuta. Legea ii vizeaza si pe cei care maltrateaza animale de companie, acestia putand fi amendati cu…

- Direcția Generala Anticorupție (DGA) a ajuns sa angajeze agenți debutanți cu școala postliceala cu durata de aproape un an din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și cu studii de bacalaureat la baza. La DGA s-au angajat recent 17 agenți debutanți, absolvenți de studii postliceale in trei școli…

- Fermierii belgieni au asediaza un uriaș port la Marea Nordului și au blocat mai multe puncte de trecere a frontierei cu Olanda. Anuntul a fost facut vineri autoritațile din cele doua țari, in semn de protest fața de creșterea taxelor și a costurilor, importurile ieftine și birocrația, informeaza Reuters.…