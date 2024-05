Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in mare criza de puncte, FCU Craiova a obținut o victorie uriașa sambata seara, pe teren propriu, 3-2 cu U Cluj. La final, mijlocașul Dragoș Albu a admis ca acest succes a venit destul de tarziu, dar ca este binevenit și ca spera in victorii și in jocurile ramase de disputat. VEZI VIDEO! Superliga…

- Dani Coman, 45 de ani, a parasit-o pe Hermannstadt la jumatatea lunii aprilie și inca nu a facut un anunț concret cu privire la viitoarea sa destinație. Acesta e dorit insistent la FC Argeș, primul club din cariera de jucator, varianta careia i se adauga „pista Rapid”, vehiculata in ultima vreme, plus…

- Gazdele de la Cluj au 45 de puncte, se afla pe locul 3 si au nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu Rapid si FCSB primele doua clasate . Aflata pe locul 15 cu doar 22 de puncte, Dinamo vine cu un moral foarte bun in Gruia Etapa cu numarul 27 din Superliga, sezonul 2023 2024, incepe vineri,…

- Dani Coman (44 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a oferit prima reacție dupa ce Gigi Becali a spus ca nu-i vrea pe sibieni in play-off din cauza unor posibile jocuri de culise cu Rapid. Intrebat de moderatorul Radu Naum daca nu vrea Hermannstadt in play-off dupa 0-2 cu Rapid, Gigi a spus:…