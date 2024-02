În ce ţarã europeanã eşti arestat dacă laşi nesupravegheat animalul de companie Poliția din Spania are acum competența de a aresta persoanele care-și lasa animalele de companie nesupravegheate, conform unei noi legi privind bunastarea animalelor, intrata in vigoare saptamana trecuta. Legea ii vizeaza si pe cei care maltrateaza animale de companie, acestia putand fi amendati cu sume de pana la 200.000 de euro.Noua lege prevede asigurarea și inregistrarea obligatorie a animalelor de companie, precum și instruirea proprietarilor in pirivinta comportamentului fata de animale.Mai mult, legea interzice vanzarea de animale de companie in magazine sau pe retele online, astfel ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

