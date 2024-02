'Patriarhul' a fost arestat: Ducea o viață de lux alături de familia lui din bani obținuți de pe urma traficului de persoane Poliția din Spania a destructurat o rețea de sclavie condusa de romani. ”Patriarhul”, cum era poreclit șeful gruparii, și familia sa duceau o viața de lux. Un caz de sclavie intr-o regiune importanta din Spania implica romani. Șeful gruparii, cunoscut sub numele de "Patriarhul", și familia sa traiau in lux, in timp ce alți compatrioți aveau o viața in condiții mizere., conform Fanatik. Este vorba despre un caz de sclavie in Spania, in care sunt implicați romani. Șeful grupului, denumit "Patriarhul", și familia sa traiau in lux, in timp ce alți conaționali aveau o viața in condiții mizere. Descoperirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

