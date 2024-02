Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta pentru sclavie intr-o comuna din județul Giurgiu. O familie este suspectata ca a profitat de mai multe persoane cu handicap, le-a pus la munca fara sa le plateasca și le-a ținut in condiții mizere, fara medicamente.

- Doi membri ai unei familii din Giurgiu sunt cercetați dupa ce din 2021 pana in prezent ar fi adapostit intr-o anexa, in condiții improprii, șase persoane pe care le-ar fi exploatat prin munca.

- Cazul este instrumentat de procurorii DIICOT.Potrivit acestora, victimelor li se luau actele și apoi erau puse sa ingrijeasca animale, sa culeaga porumbul, sa adune lemne de foc sau chiar sa presteze munci folosul comunitații pentru unul dintre suspecți.In ciuda muncilor grele la care erau supuse,…

- In Ucraina, cincizeci de persoane au fost ținute in sclavie pentru munca in orașul Dnipro, sub paravanul unui centru de reabilitare. Dupa cum a raportat Biroul Procurorului General al Ucrainei, patru locuitori din Dnipro au recrutat persoane pentru a le ține in sclavie prin munca. In total, forțele…

- La 1 ianuarie intra in vigoare noi taxe reglementate deja prin Legea 296 din 2023 care aduce modificari substantiale Codului fiscal. Spre exemplu, oamenii care sunt proprietari ai unei cladiri rezidentiale a carei valoare impozabila depaseste 2,5 milioane de lei vor datora impozit "special" pe acest…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 25, in zona localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.In urma impactului a rezultat ranirea a 4 persoane,…

- Expoziția Artin/Sane, compusa din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice, este gazduita in perioada 20-24 noiembrie 2023, de reprezentanța Comisiei Europene in Romania. Evenimentul iși propune sa atraga atenția asupra importanței sanatații mintale și a combaterii discriminarii acestor…

- In cursul zilei de marți, 7 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea infracționala a trei persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic…