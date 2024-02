Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Killer Mike a fost arestat de politie in marja premiilor Grammy duminica, imediat dupa ce a castigat trei premii la acest echivalent muzical al premiilor Oscar. Intr-un videoclip postat de site-ul comercial The Hollywood Reporter, Mike a fost escortat cu catușe de poliția din Los Angeles la…

- Primarul Gheorghe Micleru din Gura Teghii și alți funcționari ai primariei au fost plasați in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, conform unor surse judiciare. O operațiune spectaculoasa, desfașurata la primele ore ale dimineții de joi, a zguduit comunitatea locala, cand autoritațile au…

- Poliția poloneza i-a arestat pe fostul ministru de interne și pe fostul ministru adjunct de interne in interiorul palatului prezidențial din Varșovia, intr-o acțiune fara precedent, scrie BBC.

- Moartea cantareței irlandeze Sinead O’Connor, gasita fara semne vitale, in iulie 2023, a șocat pe toata lumea, mai ales ca avea doar 56 de ani. Artista a fost gasita decedata la o adresa din Londra in vara, iar Politia a anuntat inca de atunci ca moartea nu era considerata suspecta. Acum, la aproape…

- Barbatul care a facut scandal intr-un avion Copenhaga – București s-a ales cu 2 ani și 6 luni de inchisoare. La acel moment, barbatul in varsta de 44 de ani s-a urcat in aeronava sub influența alcoolului, provocand un scandal de proporții. Ca forma suplimentara de pedeapsa, Judecatoria Buftea a dispus…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 47 155 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intare in Republica Moldova – 23 916 traversari persoane. Totodata, in ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare in țara s-a aplicat…

- La varsta de 43 de ani, Macaulay Culkin, celebrul actor care a devenit cunoscut pentru rolul sau in “Singur acasa”, a primit in cele din urma o stea pe Walk of Fame din Los Angeles. La ceremonie, actorul a fost insoțit de partenera sa, Brenda Song, și cei doi fii ai lor, Dakota, in varsta […]

- Fosta internationala Carmen Amariei a devenit prima femeie antrenor principal din Liga Nationala masculina de handbal, in urma contractului semnat cu Universitatea Cluj. Amariei a debutat, insa, cu o infrangere, Universitatea Cluj fiind invinsa pe teren propriu. CSM Bucuresti a obținut victoria in meciul…