Traficul cu cadavre, o afacere prosperă la Valencia Trafic cu cadavre in Spania, la Valencia, unde au fost arestați proprietarii unei firme de pompe funebre și doi angajați. Aceștia sunt acuzați ca vindeau cadavrele cu 1.200 de euro unor universitați de medicina. Cei patru barbati „au falsificat documente pentru a scoate cadavre din spitale si aziluri de batrani si pentru a le vinde ulterior universitatilor, in scopul studiului, in schimbul a 1.200 de euro per cadavru”, a transmis politia spaniola. Se pare ca cel puțin unsprezece cadavre ar fi fost vandute ilegal de firma de pompe funebre din Valencia, metropola din estul tarii. Nu este, insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

