Incendiul de la Valencia, provocat de un aparat electrocasnic Incendiul care s-a soldat cu zece morti la Valencia, in estul Spaniei, la sfarsitul lui februarie, cand flacarile au cuprins in cateva minute un bloc, este de origine accidentala si ”probabil” a fost provocat de un aparat electrocasnic, anunta luni autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Politia stiintifica a stabilit ca cauzele incendiului sunt accidentale si ca a fost provocat aparent de unul dintre aparatele electrocasnice dintr-unul dintre apartamente”, a declarat presei primarul Valenciei, al treilea cel mai important oras din Spania, Maria Jose Catala. Primarul a declarat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

