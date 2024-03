Stiri pe aceeasi tema

- ”Politia stiintifica a stabilit ca cauzele incendiului sunt accidentale si ca a fost provocat aparent de unul dintre aparatele electrocasnice dintr-unul dintre apartamente”, a declarat Maria Jose Catala, primarul Valenciei, relateaza News.ro.Potrivit edilului, ancheta urmeaza sa examineze in continuare…

- Incendiul care a cuprins, la finalul lunii februarie, un bloc cu 14 etaje din orașul spaniol Valencia, a fost declanșat accidental, „aparent” de la un aparat electorcasnic dintr-un apartament, a declarat luni primarul Maria Jose Catala, relateaza AFP, citata de News.ro.„Politia stiintifica a stabilit…

- Incendiul care s-a soldat cu zece morti la Valencia, in estul Spaniei, la sfarsitul lui februarie, cand flacarile au cuprins in cateva minute un bloc, este de origine accidentala si ”probabil” a fost provocat de un aparat electrocasnic, anunta luni autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Politia…

- Autoritațile ruse l-au defaimat pe liderul opoziției Aleksei Navalnii in timpul vieții sale cu o cruzime care sugereaza ca acesta a fost mai influent decat vrea sa recunoasca Moscova, iar dupa moartea acestuia atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat, scrie The New York Times.Cand Navalnii era in viața,…

- Primarul laburist al orasului Manchester, Andy Burnham, a subliniat, luni, atractia de care se bucura orasul din nordul Angliei pentru iubitorii fotbalului, afirmand ca "cel mai bun produs de export spaniol din toate timpurile este Pep Guardiola",informeaza EFE, potrivit Agerpres. Burnham a facut…

- Germania este cea mai bogata țara din Europa intr-un top al marilor puteri de pe batranul continent, clasament care mai are in frunte Regatul Unit, dar și Rusia. In 2023, lider in acest top a fost Germania , care a devansat Regatul Unit. Germania a avut un PIB de 3,85 trilioane de euro și in ciuda provocarilor…

- Opoziția din strainatate „fie va suferi de alcoolism, fie va disparea fara urma”, a prezis Andrei Lugovoi, un fost agent KGB care in prezent este deputat in Duma de Stat din partea Partidului Liberal Democrat, o formațiune ultranaționalista, relateaza Politico.„Oricine incearca sa faca rau patriei,…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei, antrenata de selectionerul spaniol Xavier Pasqual, evolueaza in grupa B a Campionatului European, care este gazduit de Germania, in intervalul 10-28 ianuarie. Adversarele tricolorilor de la „SAP Arena" din Mannheim, sunt: Spania, Austria si Croatia. Primele…