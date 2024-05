Stiri pe aceeasi tema

- Din „blanda, așezata, nobila Moldova”, care a daruit culturii romane atatea genii, vin mereu vești bune de pe taramul artei, unde mereu nasc oameni, vorba cronicarului, cu multe talente. Dar trebuie sa fi invațat la școala, sa fi deschis carți, citindu-le (caci nu exista mai „dulce zabava” decat aceasta)…

- Concursul național cu participare internaționala „Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul III”, ediția a VIII-a, a avut caștigatori și printre elevii Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”. Ei și-au ridicat premiile in cadrul unei festivitați organizate in biserica Parohiei „Sf. Mare Mucenic Mina”…

- Petrolul, o resursa cunoscuta inca din antichitate, a reprezentat o bogație esențiala pentru dezvoltarea societații umane. Cu toate acestea, evoluția și necesitațile crescande ale societații au condus la o explozie in utilizarea petrolului, mai ales in prima jumatate a secolului al XIX-lea. La inceputurile…

- Pe ordinea de zi a briefingului sau de presa, Maria Zaharova a inclus tema „furnizarii in Romania de alimente ucrainene care nu respecta standardele UE”. Desi Moscova critica adesea Uniunea Europeana si valorile ei, fiind deranjata de apropierea fostelor sale republici sovietice, cum este Moldova,…

- „Fabrica de bani”, așa numesc foști apropiați ai parintelui Catalin Dumitrean ceea ce se intampla de fapt pe strada Dealului din Sibiu, la numarul 27, unde din drum parea ca se afla o biserica, scrie Turnul Sfatului. Banii, susțin ei, erau de ordinul zecilor de mii de euro și veneau din mai multe surse:…

- DESPRE SUFLET… Un eveniment de suflet a avut loc ieri, la Husi, la Biserica „Sfantul Dumitru”, mai exact in sala Centrului Pastoral-Social al bisericii. Peste 30 de copii, de la Scoala „Ion Creanga” au participat, impreuna cu profesorul lor Religie, la o activitate sustinuta de preotul Marin Tudorica,…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Vrancea, Catalin Toma, va fi inmormantat astazi la Jariștea. Slujba de inmormantare va incepe la ora 11.00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, parohia Jariștea I, Centru, acolo unde a și fost depus pentru priveghere. Slujba de inmormantare…

- La scurt timp dupa ce Comitetul Economic și Social European ( CESE) a lansat oficial inițiativa „Membrii candidați la extindere-ECM” – proiect-pilot care permite reprezentanților organizațiilor societații civile din țarile candidate la UE sa participe la activitatea de consultanța a CESE (angajatorii,…