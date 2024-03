Triplul șoc care afectează economia Europei Dupa criza energetica, Europa se confrunta cu creșterea importurilor chineze și cu amenințarea tarifelor impuse de Donald Trump. Europa nu este cunoscuta pentru dinamismul sau, insa astazi pare stagnanta din orice perspectiva. Epuizata de șocul energetic care a urmat invaziei Rusiei in Ucraina in 2022, economia Uniunii Europene a crescut doar cu 4% in aceasta perioada, in comparație cu 8% in America; de la sfarșitul anului 2022, nici ea și nici Marea Britanie nu au crescut deloc. Daca aceasta nu ar fi suficient de grav, Europa se confrunta cu o creștere brusca a importurilor ieftine din China,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

