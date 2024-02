Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor adopta vineri o serie de „sanctiuni majore” impotriva Moscovei in urma decesului in inchisoare al opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat marti Casa Alba. „La initiativa presedintelui Biden, vom anunta vineri un set de sanctiuni majore pentru a trage Rusia la raspundere…

- "Pot sa va confirm ca este vorba despre o capabilitate anti-satelit dezvoltata de Rusia", a spus Kirby, la o zi dupa ce congresmanul republican Michael Turner, presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, a emis un comunicat enigmatic in care face referire la o noua amenintare…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri arestarea mai multor asa-zisi ”sabotori”, inclusiv cetateni ucraineni si belarusi, la granita tarii sale cu Ucraina, in cadrul unei operatiuni „antiteroriste”, transmite Reuters. Luand cuvantul in marja unui eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko…

- "Pot sa va confirm ca este vorba despre o capabilitate anti-satelit dezvoltata de Rusia", a spus Kirby, la o zi dupa ce congresmanul republican Michael Turner, presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, a emis un comunicat enigmatic in care face referire la o noua amenintare…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie si se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters. Aceasta va fi prima vizita a lui Putin intr-o tara membra a NATO de cand Rusia a atacat Ucraina in…

- La Washington continua totusi negocierile cu privire la un pachet de ajutor pentru Ucraina care ar putea fi conditionat de o revizuire a masurilor de securitate la frontierele SUA."Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum", a declarat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Consiliului…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca intretinerea de relatii apropiate cu Rusia constituie o „alegere strategica” si a indemnat la aprofundarea in continuare a cooperarii bilaterale, cu prilejul unei intalniri la Beijing cu premierul rus Mihail Misustin, relateaza AFP. „Mentinerea si…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko efectueaza o vizita la Beijing, pentru discutii cu liderul chinez Xi Jinping, a anuntat duminica presa de stat din Belarus, aceasta fiind cea de-a doua deplasare in China a aliatului apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin in acest an, informeaza Reuters…