O preoteasă de la SRI, noul secretar general al Ministerului Finanțelor La inceputul acestei saptamanii, premierul Marcel Ciolacu, la propunerea ministrului Marcel Boloș, a facut o numire extrem de controversata la Ministerul Finanțelor, care ridica mari semne de intrebare și o mulțime de speculații. Prin Decizia premierului Marcel Ciolacu nr. 38 din 23 ianuarie 2024, „doamna Liliana Anghel, consilier superior in cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publica, exercita, cu caracter temporar, funcția publica vacanta din categoria inalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Finanțelor pentru o perioada de 6 luni”. Insa, ceea ce se știe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Ferma Dacilor a scos la lumina și altfel de imagini, adica cu șefi din diverse instituții, printre care și cei de la ANAF, care au petrecut in aceasta locație. Una dintre petrecerile de avengura care au avut loc anul trecut la Ferma Dacilor a fost nunta fiicei unei familii de la ANAF.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca Ministerul Transporturilor, cel al Finantelor Publice si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) sunt ”performeri” in ceea ce priveste cheltuirea de fonduri primite prin Planul National de Redresare si Rezilienta…

- Iorga Dragos Adrian, Iorga Dragos Adrian, fost director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov institutie aflata in subordinea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene , este acuzat de luare de mita doua fapte ambele in forma continuata…

- Guvernul va avea pe masa, in ședința de joi dimineața, un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie 2024,…

- Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie 2024, si anume: Finante si Economie; Dezvoltare, Lucrari Publice si Administratie; Munca si Solidaritate Sociala; Afaceri Interne;…

- Procurorii anticorupție din Constanța au pus in mișcare acțiunea penala și l-au reținut pentru 24 de ore pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv in cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, sub acuzațiile de luare de mita și folosirea de informații nedestinate publicitații.

- Dragos Iorga, director din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, a fost adus in aceasta dupa amiaza la sediul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta. Acesta urmeaza sa fie audiat intr un dosar intocmit pentru luare de mita si folosirea, in orice mod, direct…

- Procurorii DNA au efectuat percheziții la un director din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, banuit ca a luat șpaga de la doua subalterne o treime din salariu, timp de 2 ani. Citește și Preot arestat dupa ce a cerut 100 de euro pentru o inmormantare, in Italia Potrivit Realitatea plus,…