A aparut o noua oferta pentru Denis Harut, cel care poate fi primul jucator care pleaca de la FCSB in aceasta perioada de mercato. Fundasul central in varsta de 24 de ani nu este pe „lista neagra” al lui Gigi Becali, dar e pe punctul de a se desparti de ros-albastri pentru a juca mai mult. […] The post O noua oferta pentru Denis Harut! Fundasul central poate pleca in aceasta iarna de la FCSB appeared first on Antena Sport .