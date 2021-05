Stiri pe aceeasi tema

- O buzoianca in varsta de 40 de ani, infirmiera in cadrul secției ATI a Spitalului Județean de Urgența Buzau, a fost gasita decedata, astazi, in mașina personala, pe strada Hipodrom din cartierul Mihai Viteazul. Lazar Elisabeta Larisa disparuse de acasa pe data de 20 mai, atunci cand, in urma unor neințelegeri…

- Un barbat din Suceava a cazut in cap, luni seara, de la primul etaj al blocului in care locuieste, dupa ce a vrut sa mangaie pisica aflata pe pervaz. Poliția a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Ramane de vazut cine va fi gasit vinovat pentru incident. Incidentul a avut loc…

- O doctorița in varsta de doar 37 de ani a fost gasita decedata in camera de garda a unui spital privat constanțean, conform Antena 3. Colegii au incercat sa o resusciteze, insa eforturile lor au fost in zadar și a fost declarat decesul. Cauza morții, la prima vedere, se pare ca a fost un stop […] The…

- Saptesprezece pacienti internati la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, pe sectia Boli Interne, care este sectie non-COVID, au fost diagnosticati cu virusul SARS-CoV-2. Pacientii de la sectia Boli Interne a Spitalului Judetean din Ploiesti au fost testati pentru infectia cu SARS-COV-2 dupa ce unii…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- O profesoara din Cernavoda a fost gasita moarta in casa, cu mainile legate la spate si un calus in gura. Polițiștii au deschis o ancheta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati joi, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina pentru deblocarea…

- Traficul a fost oprit, marți dimineața, pe centura Buzaului, dupa ce o autoutilitara a luat foc, in urma impactului cu un TIR, iar o persoana a fost grav ranita. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc la ieșire catre municipiul Ploiești, județul…