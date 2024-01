Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a semnat un imprumut de 40 milioane euro cu compania austriaca Eldrive Holding GmbH pentru instalarea a 8.472 de statii de incarcare a vehiculelor electrice (VE) in Bulgaria, Lituania si Romania in urmatorii trei ani, ca sprijin pentru mobilitatea verde si pentru…

- Peste 42.000 de masini electrice au fost inmatriculate, pana in prezent, in Romania, din care circa 16.800 doar in 2023, cu 35% mai multe fata de datele din 2022, arata o analiza de specialitate, publicata joi.

- Primarii s-au ocupat sa implementeze sisteme performante de supraveghere video și stații de incarcare a mașinilor electrice, dar nu și-au batut capul sa toarne asfalt pe ulițe care sunt ingropate in noroi.In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare…

- Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public in Municipiul Sebeș. Valoarea totala estimata a investiției este de 19.139.457,60 de lei. Acestea urmeaza a fi achiziționate pentru a deservi…

