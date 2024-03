Firmele eligibile in viitorul program Electric Up 2 vor putea obține punctaj suplimentar daca vor include in investiție și sisteme de incalzire cu pompe de caldura, potrivit proiectului de Ghid al solicitantului pentru ediția 2024 a schemei de ajutoare de pana la 150.000 de euro pentru antreprenorii care vor sa investeasca in panouri solare, sisteme de incalzire și racire și stații de alimentare a mașinilor electrice.