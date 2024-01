O femeie a primit o factură și după ce a citit-o efectiv a murit de inimă La cateva zile dupa ce femeie in varsta de 88 de ani a murit in Italia dupa ce a primit o factura de 15.000 de euro, care s-a dovedit a fi greșita, o alta a primit o factura de apa de 62.000 de euro, informeaza Mediafax. Caz similar cu cel petrecut in urma cu cateva zile la Camporosso, Imperia, dar cu un epilog mai puțin dramatic. O femeie in varsta care locuiește intr-o comuna din Molise a primit o factura de apa de 62.044,94 de euro, anunța ANSA. Dupa un moment de nedumerire, femeia nu s-a descurajat și s-a adresat unei firme de avocatura. A murit din cauza unei facturi din cauza unei facturi In Camporosso,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru o batrana in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor, femeia s-a stins din viața dupa ce a primit o factura la apa in valoare de 15.000 de euro. Prețul nu era insa cel real, compania de apa trimisese un consum greșit.

- Realizare medicala excepționala in Italia. Viata unui copil de 7 ani, originar din Brasov, a fost salvata de medicii din Bergamo. Citește și: Litoralul, plin de turiști. Baie in mare, in prima zi de Craciun Baietelul a primit o inima noua printr-o tehnica revoluționara – transplantul de la un donator…

- O femeie din Italia s-a trezit cu o factura uriașa la apa, din cauza careia a ajuns direct la spital. Caterina Giovinazzo, o pensionara in virsta de 88 de ani din Camporosso (Liguria), a fost internata dupa ce a suferit un teribil atac de panica la primirea unei facturi de apa de 15.339 de euro. Factura…

- Cea mai varstnica persoana din Italia, Domenica Ercolani, nascuta la Urbino si casnica intreaga sa viata, a murit vineri, la Pesaro, in regiunea Marche, la varsta de 113 ani, transmite duminica ANSA, citat de Agerpres.Nascuta in orasul cultural Urbino din Marche la 3 iulie 1910, Domenica Ercolani…

- Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 04:00, pe DN 15, in localitatea Costisa din judetul Neamt, relateaza News.ro. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 32 de ani, ar fi condus un autoturism, pe DN 15, ar fi pierdut controlul asupra…

- Tyler Christopher, actor cunoscut pentru rolurile sale din "General Hospital" si "Days of Our Lives", a murit la varsta de 50 de ani, relateaza CNN. Este al doilea șoc in lumea filmului, dupa moartea lui Matthew Perry, actorul care a jucat rolul lui Chandler in serialul ”Friends” și care a decedat la…

- O femeie a incercat sa se sinucida și s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc din zona Unirii. Ea ar fi cazut peste o alta femeie, in varsta de 60 de ani, care trecea pe strada.Cele doua au fost duse de urgența la spital insa, in noaptea de miercuri spre joi, femeia in varsta de 60 de ani a murit. „La…

- Dupa ce primul pacient supus unui transplant de inima de porc a fost, din nefericire, rapus de boala, lumea medicala privește acum cu speranța spre al doilea beneficiar al acestei proceduri inovatoare. Care este starea de sanatate a barbatului care a primit o inima de porc.