- O fetița de 13 ani, fara alte afecțiuni și nevaccinata, din Bacau, a murit din cauza COVID-19, la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Victima a facut o forma fulminanta de pneumonie și a ajuns la Urgențe dupa ce, dimineața, se dusese „pe picioarele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…

- Rata de infectare COVID-19 continua sa creasca in București. Luni a ajuns la peste 14 la mia de locuitori, dupa ce duminica a fost de 13,6. Mai exact, luni, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este de 14,2, conform datelor publicate de Direcția de Sanatatate Publica București. Comitetul…

- O femeie din Suceava a murit, dupa ce a fost infectata cu COVID-19, la patru zile dupa ce i-a fost administrata a treia doza de vaccin. Femeia, de 50 de ani, a decis sa mearga la un centru de vaccinare pentru a i se administra a treia doza de vaccin anti-COVID. Insa, la doar o […] The post O femeie…

- Medicii de familie pot vaccina anti-COVID-19 persoanele varstnice, nedeplasabile sau greu deplasabile la domiciliul acestora. Pentru fiecare imunizare, ei vor primi 60 de lei. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat, miercuri, Ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare are un mesaj pesimist pentru la toamna. In contextul se constata zilnic o ușoara creștere a cazurilor de infectari cu coronavirus, medicul atrage atenția ca, in septembrie, Romania s-ar purea confrunta 1500 de cazuri, zilnic. Totodata medicul face apel…

- Zeci de milioane de vietnamezi au intrat in carantina incepand de luni, dupa o creștere fara precedent a cazurilor de Covid-19. Restrictiile sunt inasprite la Hanoi, a anunțat Guvernul, care a impus un lockdown și in alte 16 provincii. Zina Ho Chi Minh, cu 9 milioane de locuitori, si provinciile vecine…