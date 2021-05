Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a declarat ca a lansat 137 de rachete în „cinci minute” marți dupa-amiaza catre Israel, lansarile simultane fiind menite sa împiedice scutul antiracheta „Domul de Fier” al Israelului. Potrivit imaginilor spectaculoase postate de ambasada Israelului în…

- O cladire cu zece etaje aflata in centrul orasului Gaza, in care se aflau birouri ale unor oficiali ai Hamas, a fost complet distrusa marti seara in urma unei lovituri aeriene israeliene, relateaza AFP. Cladirea, situata la malul marii, s-a prabusit dupa ce a fost vizata de un atac aerian,…

- O cladire cu zece etaje din centrul orașului Gaza, în care oficialii Hamas își aveau birourile, a fost complet distrusa marți seara în urma unui bombardament israelian, au notat jurnaliștii AFP.Cladirea de apartamente, situata lânga faleza, s-a prabușit dupa ce a fost…

- Mișcarea islamista Hamas, aflata la putere în Fâșia Gaza, a trecut "o linie roșie" cu lansarile sale de rachete asupra Israelului luni seara, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, promițând un raspuns puternic din partea statului evreu, potrivit AFP."Organizațiile…

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a cerut incetarea violentei, dupa zile de tiruri de rachete trase incontinuu din Fasia Gaza, relateaza luni DPA. In timpul unei discutii cu emisarul special al ONU Tor Wennesland, ministrul "a exprimat urgenta incetarii imediate a violentei din Gaza…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…

- 'O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian'', a indicat armata intr-un mesaj adresat presei. Contactata de AFP, o purtatoare de cuvant a armatei a precizat ca proiectilul a cazut pe un teren viran, in sudul tarii.Cu putin inainte de acest tir, care nu a fost revendicat pentru moment,…

- O instanta islamica din Fasia Gaza controlata de organizatia Hamas, a decis ca femeile au nevoie de permisiunea unui tutore barbat pentru a calatori. Teritoriul este oricum supus unei blocade din partea Israelului si Egiptului dupa ce gruparea militanta a preluat puterea, care restrange circulatia in…