- Israelul si Hamas s-au acuzat reciproc pentru un aparent blocaj in discutiile mediate pentru incetarea focului. Oficialii israelieni au declarat ca Hamas nu a furnizat o lista a ostaticilor aflati inca in viata in Fasia Gaza, motiv pentru care nu a fost trimisa nicio delegatie la discutiile de la…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Coordonatoarea ONU pentru problemele umanitare din Fasia Gaza a declarat ca nicio organizatie nu va putea inlocui Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni - UNRWA, informeaza Rador Radio Romania.Unii dintre angajatii acesteia au fost implicati in atacurile luptatorilor Hamas impotriva Israelului…

- O serie de contacte au avut loc duminica, 28 ianuarie, la Paris intre directorul CIA, William Burns, si responsabili de rang inalt din Egipt, Qatar si Israel, pentru a discuta despre un acord de incetare a focului in Fasia Gaza, au declarat surse apropiate participantilor la aceste discutii, potrivit…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas s-a angajat sa respecte incetarea focului daca aceasta va fi ceruta vineri de Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cu conditia ca si Israelul sa se conformeze, informeaza AFP, citat de Agerpres.Cea mai inalta instanta a ONU urmeaza sa dea vineri decizia…

- Papa Francisc a denuntat luni in mesajul sau de Craciun „situatia umanitara disperata” a palestinienilor in Fasia Gaza, facand apel la eliberarea ostaticilor inca detinuti de Hamas si o la incetare a focului, relateaza AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- SUA considera ca Israelul ar putea incheia operațiunile militare de amploare din sudul Fașiei Gaza pana in ianuarie, iar apoi sa treaca la atacuri mai bine țintite asupra unor teroriști și lideri specifici ai Hamas, informeaza The Times of Israel, care citeaza CNN. Potrivit purtatorul de cuvant al armatei…