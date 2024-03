Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a afirmat ca oamenii din Fasia Gaza mor de foame si a facut un apel catre Israel sa depuna mai multe eforturi pentru a creste accesul ajutoarelor in teritoriu, informeaza Rador Radio Romania. Kamala Harris a reiterat apelurile presedintelui Biden legate…

- Ministrul israelian Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi al premierului Benjamin Netanyahu, a avertizat duminica ca Israelul va lansa o ofensiva impotriva orasului Rafah daca ostaticii israelieni detinuti in Gaza nu vor fi eliberati pana la inceputul Ramadanului, transmite AFP. Un atac al Israelului…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- Casa Alba a transmis, joi, ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Curtea Internaționala de Justiție cere Israelului sa autorizeze accesul umanitar in Fașia Gaza.Curtea Internaționala de Justiție a cerut Israelului sa autorizeze accesul umanitar in Fașia Gaza, sa protejeze populația palestiniana și sa faca tot ce ii sta in putere pentru a preveni actele de genocid,…

- "Nici macar un singur sekel nu va ajunge in Gaza. Punct", a scris ministrul israelian de finanțe de extrema-dreapta Bezalel Smotrici dupa ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat o masura care ii da puterea de a ingheța fondurile destinate Autoritații Palestiniene (AP), daca AP ar transfera…

- Planul care rupe in doua conducerea Israelului: miza e una uriașaDiviziunile continua sa se adanceasca intre miniștrii israelieni in ceea ce privește planul pentru Fasia Gaza, devastata de razboi, dupa incheierea conflictului, relateaza Rador Radio Romania.Ministrul israelian de finanțe, Bezalel…