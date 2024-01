Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana anunța ca va deschide un alt front: Va intra in actiune foarte curandArmata israeliana "va intra in actiune foarte curand" in nordul tarii, la granita cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri cu Hezbollah, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant,…

- Organizatia palestiniana Hamas a recunoscut, duminica, pentru prima data, ca a facut „greseli” care au dus la moartea unor civili in timpul atacului asupra Israelului din 7 octombrie, care a declansat un razboi in Fasia Gaza, in care bilantul victimelor a depasit 25.000 de morti, relateaza AFP. Intr-un…

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, unde bilantul victimelor a depasit 25.000 de morti, potrivit Hamas, in cea de-a 107-a zi a razboiului pentru controlul micului teritoriu palestinian, care amplifica tensiunile in regiune, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Israelul trebuie sa „se…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) n-a reusit sa dea nicio sanctiune postului de televiziune Antena 3, dupa ce acesta a difuzat in regim de breaking news imagini cu presupuse bombardamente ale Israelului asupra Fasiei Gaza, la doua zile dupa atacul Hamas din Israel, scrie Pagina de Media.„Acum:…

- Majoritatea liderilor statelor arabe au transmis in mod discret Israelului sa nu opreasca operațiunile militare din Fașia Gaza pana cand nu va distruge mișcarea islamista din Fașia Gaza, potrivit unui material publicat de Haaretz. ”In mod public, cațiva din aceștia (precum cei din Egipt și Iordania)…

- Armata israeliana a publicat vineri o harta care imparte Fasia Gaza in sectoare numite „zone de evacuare” unde civilii sa se poada adaposti de lupte si de bombardamentele israeliene, dupa o cerere americana de a crea zone „sigure”, relateaza AFP. Incetarea focului decretata in 24 noiembrie intre Israel…

- Armata israeliana controleaza partea de vest a orasului Gaza si se pregateste pentru o noua etapa in ofensiva sa terestra contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, a declarat joi ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant. "Am obtinut controlul partii vestice a orasului Gaza si ne indreptam catre…

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca au lovit peste 11.000 de tinte in Fasia Gaza de la inceputul razboiului declansat in urma unui atac fara precedent al gruparii islamiste palestiniene Hamas in comunitatile din sudul Israelului in 7 octombrie.