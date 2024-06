Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat, sambata, moartea a opt soldati, ucisi in explozia vehiculului lor in apropiere de Rafah, in sudul Fasiei Gaza, in cadrul razboiului purtat intre Israel și teroriștii Hamas, ostilitați care dureaza deja de opt luni. Acesti opt soldati „au murit in cursul unei activitati operationale…

- Pe retelele de socializare au aparut clipuri in care armata israeliana foloseste o catapulta pentru a arunca proiectile incendiare peste zidul care ii desparte de Liban, teritoriul folosit de luptatorii Hezbollah. Armata israeliana a transmis ca nu este un instrument utilizat pe scare larga, fiind o…

- Fortele israeliene au incheiat operatiunile de lupta in zona Jabalia din nordul Fasiei Gaza dupa ce au distrus peste 10 kilometri de tuneluri in timpul unor zile de lupte intense care au inclus peste 200 de lovituri aeriene, a anuntat vineri armata israeliana (IDF), relateaza Reuters, citata de News.ro.Pe…

- Israelul a afirmat joi ca a ucis aproximativ 300 de luptatori ai Hamas de la declansarea operatiunii sale militare, la inceputul lui mai, la Rafah, la marginea de sud a Fasiei Gaza, scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Trupele și tancurile israeliene au inaintat sambata in sectoare din Jabalia, un loc ferit pana acum de lupte. Cincisprezece palestinieni ar fi fost uciși și alții zeci raniți in aceasta zona din nordul Fașiei Gaza, relateaza Reuters, care citeaza surse medicale.Armata israeliana a progresat de asemenea…

- Armata israeliana a bombardat orașul Rafah la circa 12 ore dupa ce le-a cerut palestinienilor sa evacueze doua cartiere. Au fost atacuri aeriene și terestre, iar autoritațile palestiniene spun ca mai multe persoane au murit. Conform unui purtator de cuvant al armatei, operațiunea - anunțata de mai multa…

- Armata israeliana va chema in curand doua divizii de rezervisti pentru noi operațiuni in Fașia Gaza, unde poarta un razboi impotriva organizației islamiste Hamas, transmite agenția de presa Reuters, preluata de Agerpres.„In conformitate cu evaluarea situatiei, IDF (Forțele de aparare ale Israelului…

- Armata israeliana si-a retras in noaptea de sambata spre duminica toate trupele din sudul Fasiei Gaza, pastrand in enclava doar o brigada, a declarat duminica pentru EFE o sursa militara. Retragerea se produce dupa patru luni de lupte in zona Khan Yunis si in momentul in care se implinesc sase luni…