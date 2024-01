O barja incarcata cu 1000 de tone de azot s-a scufundat in Dunare, dupa ce a lovit un pod la granita dintre Serbia si Croatia. Potrivit primelor informații, barja s-a scufundat la aproximativ 40 de minute dupa miezul nopții, iar in interiorul acesteia se aflau 1.000 de tone de ingrașamant azotat. La momentul actual, Agenția pentru Protecția Mediului monitorizeaza situația de pe Dunare. De precizat este și faptul ca podul și un punct de trecere a frontierei cu Serbia, au fost inchise de autoritațile din Croația. In plus, autoritațile cerceteaza daunele la unul dintre pilonii podului care a fost…