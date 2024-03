Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum am menționat recent, in urma Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Belgrad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

- La scurt timp dupa publicarea Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Berlgad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Contestatele alegeri locale din Belgrad se vor repeta in data de 2 iunie in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie 2023, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, potrivit AFP preluata de Barron`s. Scandal dupa scrutinul din decembrie Partidul…

- "Am decis (...) sa avem noi alegeri la Belgrad", a declarat primarul interimar al Belgradului, Aleksandar Sapic, in urma unei reuniuni a Partidului Progresist Sarb (SNS) al presedintelui Aleksandar Vucic (dreapta nationalista), care a castigat alegerile.Observatorii de la Oficiul pentru Institutii…

- Delegația Parlamentului Republicii Moldova participa la cea de-a 23-a Reuniune de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE). Reuniunea are loc in perioada 22-23 februarie, la Viena, Republica Austria. Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat…

- Reprezentantul Special al Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE), Kristian Vigenin, va efectua, in perioada 12 – 14 februarie, o vizita in Republica Moldova. Oficialul va avea intrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului,…

- In paralel cu demersul lui Tepic, un amplu protest a avut loc duminica seara la Belgrad, unde mii de persoane au cerut invalidarea alegerilor caștigate oficial de partidul președintelui, scrie AFP.Lidera opoziției din Serbia, Marinika Tepic, protesteaza fața de ceea ce ea considera a fi o „frauda electorala”…

- Agențiile occidentale de presa semnaleaza o „radicalizare” a situației din Serbia dupa recentul scrutin legislativ anticipat și cel municipal de la Belgrad și alte cateva orașe din Serbia, din 17 decembrie. Au loc in continuare manifestații contra fraudelor electorale și in favoarea repetarii alegerilor.…