Stiri pe aceeasi tema

- Compania a declarat intr-un comunicat ca nu a reusit sa obtina sprijinul creditorilor pentru o propunere de inghetare a platilor pentru unele dintre obligatiunile sale pentru o perioada de doi ani, pe care a facut-o saptamana trecuta. ”Naftogaz nu a primit acordul cabinetului de ministri al Ucrainei…

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator an in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile realizate de sistemul…

- Riscul incendiilor de padure este unul extrem de crescut in aceasta perioada, a avertizat, joi, Tanczos Barna. "Fac apel la monitorizare atenta si la sporirea numarului de patrule formate din personalul silvic din cadrul RNP - Romsilva", a transmis ministrul Mediului.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a pus la indoiala - din nou - sistemul electoral brazilian, luni, in fata catorva zeci de ambasadori, cu mai putin de trei luni inainte de alegerile prezidentiale la care participa, dar in care toate sondajele ii prevad infrangerea.

- Cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritatile elene prin activitati de monitorizare si stingere a incendiilor de padure in zone din nordul Atenei. ‘Primul contingent, care insumeaza tot…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca marti, la Madrid, cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto si premierul suedez Magdalena Andersson pentru a discuta despre candidaturile Finlandei si Suedie la NATO, blocate de catre Ankara, anunta luni Helsinki, relateaza AFP.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, referindu-se la ideile conform carora PSD si PNL ar urma sa candideze pe liste comune la alegerile parlamentare din anul 2024, ca nu „vede o conjunctura astfel incat stanga si dreapta sa candideze impreuna”. El face referire la modelul Germaniei, unde marile…