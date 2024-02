Șapte scumpiri de la începutul anului. Benzina și motorina, prețuri în creștere Liderul pieței de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a majorat pentru a doua zi consecutiv prețul carburanților, atat al benzinei, cat și al motorinei, cu 2 bani pe litru, dupa scumpirea de ieri, de 8 bani/l, cea mai mare creștere de preț din acest an. Aceasta este a șaptea scumpire din ultimele 3 saptamani, cu excepția unei ieftiniri marginle de un ban pe litrul de benzina, in condițiile in care cotațiile țițeiului Brent și-au reluat evoluția ascendenta de la inceputul anului, perioada in care s-au apreciat cu 10%, releva datele analizate de Profit.ro . Articolul Șapte scumpiri de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 12 ianuarie. Astfel, benzina va fi mai ieftina cu 2 bani, iar prețul motorinei crește cu 1 banuț.

- Anul viitor vine cu vești proaste pentru șoferi. Accizele pentru carburanți se vor mari, in doua etape, la 1 ianuarie și 1 iulie, ceea ce aduce prețuri uriașe la pompe.De la 1 ianuarie 2024, accizele vor fi mai mari cu 243 de lei la 1.000 de litri, pentru benzina, și cu 218 lei mai mult la 1.000 de…

- Anul viitor vine cu vești proaste pentru șoferi. Accizele pentru carburanți se vor mari, in doua etape, la 1 ianuarie și 1 iulie, ceea ce aduce prețuri uriașe la pompe.De la 1 ianuarie 2024, accizele vor fi mai mari cu 243 de lei la 1.000 de litri, pentru benzina, și cu 218 lei mai mult la 1.000 de…

- Noul an vine cu scumpiri la pompa. Benzina și motorina se scumpesc de la 1 ianuarie. Accize mai mari pentru carburanți sunt prevazute in ordonanța trenuleț, așa ca vom plati mai mult pentru fiecare plin. In plus, o noua tranșa de scumpiri ne așteapta și de la 1 iulie 2024.

- Potrivit unui document pregatit de Executiv, de anul vom asista la o creștere a prețurilor la carburanți pentru ca vor crește accizele. Vorbim aici despre o creștere a accizelor in trei etape, ceea ce insemna ca intr-adevar prețurile la poma vor crește. Scumpirea se va vedea inca din prima zi a anului…

- Prima creștere la pompa va avea loc chiar din prima zi a anului. Și asta deoarece de la 1 ianuarie se aplica prima creștere a... The post Noul an vine cu scumpiri. Prețul la benzina și motorina va crește appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Creșterile salariale și de pensii vin, din 2024, și cu o majorare a prețurilor la motorina și benzina. De la 1 ianuarie 2024, șoferii din Romania se vor confrunta cu o creștere semnificativa a prețurilor la carburanți, deoarece va intra in vigoare prima majorare a accizei. Aceasta masura va determina…

- Inceputul lunii decembrie 2023 vine cu vești bune pentru șoferii din Romania! Motorina se ieftineste din nou. Iata cat costa astazi, 28 noiembrie 2023, benzina și motorina la stațiile de alimentare cu combustibil din Romania!