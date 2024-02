Iulia Navalnaia îl acuză pe Putin că a luat corpul neînsufleţit al soţului săi ostatic Vaduva defunctului opozant Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia. care s-a angajat sa continue lupta sotului ei mort in inchisoare, il acuza sambata pe presedintele rus Vladimir Putin de faptul ca a luat ostatic corpul neinsufletit al acestuia cu scopul de a o obliga pe mama acestuia sa accepte o inmormantare in secret, relateaza AFP. ”Au trecut noua zile de cand Putin mi-a ucis sotul (…), dar se dovedeste ca nu a fost de ajuns sa-l omoare. Acum i-a luat ramasitele ostatice, umilit de catre mama sa, pentru a o obliga sa accepte o inmormantare in secret”, acuza intr-o inregistrare video, cu vocea tremurand,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

