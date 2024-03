Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat luni la reuniunea speciala de la Paris, dedicata razboiului din Ucraina, el afirmand ca tot ceea ce facem impreuna pentru a ne apara impotriva agresiunii rusesti adauga o securitate reala țarilor noastre pentru decenii de acum incolo. „Fiecare dintre…

- Vaduva defunctului opozant Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia. care s-a angajat sa continue lupta sotului ei mort in inchisoare, il acuza sambata pe presedintele rus Vladimir Putin de faptul ca a luat ostatic corpul neinsufletit al acestuia cu scopul de a o obliga pe mama acestuia sa accepte o inmormantare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, la Conferința de Securitate de la Munchen, ca țara sa inca poate invinge Rusia in razboi și a subliniat ca „daca nu acționam acum, Putin va reuși sa faca urmatorii ani catastrofali - catastrofali și pentru alte națiuni”, relateaza The Guardian.Vorbind…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- UPDATE 6:40 - Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion de transport militar rusesc , a anuntat miercuri presedintia franceza a Consiliului, informeaza AFP.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aflat in…

- Ministrul american al Apararii s-a externat ieri, dupa ce a fost internat doua saptamani, a anunțat Pentagonul. Anunțul vine dupa polemica declanșata prin tacerea de mai multe zile legata de aceasta spitalizare, inclusiv fața de Casa Alba, transmite AFP . Intr-un comunicat, Lloyd Austin , care s-a…

- Pentru operatorii de gaze iarna s-a terminat, chiar daca a venit, in sfarșit, frigul, cu temperaturi foarte scazute, in aproape toata Europa, potrivit unei analize Bloomberg. Chiar daca frigul se va menține in restul sezonului, Europa tot ar consuma mult mai puțin gaz natural decat intr-o iarna normala.…

- Vicepremierul Ucrainei a venit la București și a purtat discuții cu ministrul roman al Afacerilor Externe, anunța un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Olha Stefanishyna este vicepremier pentru integrare europeana și euro-atlantica a Ucrainei. Ea a avut, in ziua de 8 decembrie…