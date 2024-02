Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 51 de persoane au murit in incendiile forestiere care devasteaza centrul si sudul Chile, fiind cea mai mortala tragedie inregistrata in ultimul deceniu in aceasta tara. Bilanțul victimelor ar putea crește duminica, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- O cabana din localitatea Visca, judetul Hunedoara, a ars complet in aceasta seara. Pompierii au intervenit de urgenta si dupa trei ore de lupte cu flacarile au reusit sa stinga focul. Din fericire nu sunt victime. „Pompierii Secției Ilia au fost solicitați in aceasta seara sa intervina pentru stingerea…

- Cel putin 19 persoane au murit in statiunea balneara Vina del Mar din Chile din cauza incendiilor care au devastat regiunea vestica Valparaiso si alte parti din centrul si sudul tarii, a declarat ministrul de Interne, Carolina Toha, potrivit AFP.

- ”In luna decembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,6% fata de luna noiembrie 2023. In luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,4%”,…

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…

- Pana in 1989, oamenii se imparțeau in trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …șoferi. Dupa 1990, exista tot trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …primari. Practic, primarul, ales pe criteriu politic prin votul „boborului”, a ajuns vataful Romaniei. In jurul lui se invarte totul in…

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC.Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca respectul in coalitie trebuie sa fie reciproc, subliniind ca rolul celor doua partide este de a continua guvernarea pentru asigurarea stabilitatii tarii si finalizarea obiectivelor propuse, "mai presus de orice fel de